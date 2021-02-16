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أخبار البلد

التضامن تعرض فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ اليوم فيلما تسجيليا عن 3 مراكز جديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد" تم افتتاحها اليوم  خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه  المراكز إلى 35 ألف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى  ليصل إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان”16023”  بعد افتتاح 3 مراكز  اليوم الى 26 مركزا متخصصة لعلاج مرضى الادمان مجانا فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كان عدد المراكز 14 مركزا علاجيا فقط  فى 7 محافظات  عام 2015 .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس صندوق مكافحة وعلاج  الادمان والتعاطى  قد استعرضت مجهودات الوزارة فى مختلف القطاعات التابعة  وايضا جهود صندوق مكافحة الادمان والتعاطى فى مكافحة تعاطى المخدرات  وايضا مجهودات الوزارة فى  الصحة الإنجابية وذلك خلال . افتتاح مجمع الخدمات الطبية في محافظة الإسماعيلية بحضور  فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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