وكيل الأزهر: إلغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للأجزاء المحذوفة .. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم الاتفاق على إ لغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للأجزاء المحذوفة.





وأضاف وكيل الأزهر، خلال البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات العام الحالي، أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، منوها أنه تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة.





وأشار إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.





وذكر أنه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها



