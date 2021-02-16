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ديني

وكيل الأزهر: إلغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للأجزاء المحذوفة .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:13 م
وكيل الأزهر: الغاء
وكيل الأزهر: الغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للأجزاء المحذوف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم الاتفاق على إلغاء مقررات شهر يناير ولا عودة للأجزاء المحذوفة.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال البث المباشر للأزهر الشريف، للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات العام الحالي، أن اليوم الامتحاني سيكون بورقة واحدة متعددة الأسئلة حسب كل مادة متضمنة في الامتحان المجمع، منوها أنه تم عمل وضع استثنائي في الامتحانات بسبب الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نموذج استرشادي لأسئلة الامتحانات سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وذكر أنه سيتم عرض الإجابات على متخصصين فنيين، لمراجعة وتصحيح الأسئلة كل في مادته الخاصة به، وهناك برنامج موضوع لرصد الدرجات يفصل درجات كل مادة على حدة كما لو كانت المادة ممتحنة لوحدها

وأشار إلى أن الشهادة الإعدادية فقط سيتم تنظيم سير العمل فيها بالنسبة للجان، وبالنسبة للصفوف الأخرى ستكون لجانها في معاهدها الأصلية.
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