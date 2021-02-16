ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز التعاون

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور جورج مكرم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المؤقت، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، في إطار استراتيجية الوزارة والتي تهدف لفتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعي لدعم المشروعات الشبابية والرياضة في الدول المختلفة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على صعيدي الشباب والرياضة من خلال سلسلة المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الصندوق بما يدعم مشاريع التطوير المجتمعي. 

كما تطرق اللقاء الي الحديث عن الدور الهام الذي يشارك به صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في صياغة "الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء” التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، ومنال عيد مسئول برامج السكان بمنظمة الأمم المتحدة للسكان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مهرجان نواة المجتمعي للفنون يكرم العروض المسرحية المتميزة من واقع الحياة

انطلاق القمة الأولى لمراكز الشباب بحضور وزير الرياضة اليوم .. فيديو

الشباب والرياضة: حملات تدريب على الإنقاذ والإنعاش القلبي ضمن مشروع "مصر بلا غرقى"

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

الشباب تبدأ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب

وزير الشباب: القيادة السياسية تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم في كافة المجالات

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا

التموين: تطوير منظومة صناعة اللحوم وعلامة تجارية جديدة باسم JUST MEAT

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة نهارًا وليلًا مع سقوط أمطار.. والعظمى 12

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا