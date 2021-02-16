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حوادث

لخلافات عائلية .. عامل يعتدي بالضرب على زوجة أبيه بالدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:42 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
اعتدى عامل بالضرب على زوجة والده بقرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية لخلافات عائلية بينهم.
 
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من ضباط إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بمديرية أمن دمياط  يتضمن وصول المدعوة  فاطمة محمد الغريب حراز  ٤٥ عاما ربة منزل ومقيمة قرية "إسكندرية الجديدة"  دائرة المركز إلى مستشفى دمياط التخصيصى مصابة باشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ وكدمة بالرأس (ادعاء تعدى من آخرين ، ولا يمكن استجوابها).

وبسؤال نجلتها المدعوة رشا ا م ع ١٧ عاما طالبة ومقيمة بذات القرية اتهمت شقيقها  من الأب المدعو محمد ا م ع  ٤٢ عاما عامل ومقيم بذات القرية  بالتعدى على والدتها  بالضرب بعصا خشبية وإحداث ما بها من إصابات، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما. 

وتم إستدعاء المتهم المذكور لديوان المركز وبسؤاله أنكر ما نسب إليه ولم يعلل سبب إدعاء شقيقته عليه بذلك و جار موالاة الإستعلام عن حالة المصابة وسؤالها فور إمكانية ذلك  و قيد المحضر برقم ١٢٥٥ /٢٠٢١ جنح مركز الجمالية  وجار العرض على النيابة العامة . 
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