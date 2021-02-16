لجذب مزيد من الاستثمارات.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رامون خيل -كاساريس سفير أسبانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة الأصعدة وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الأسبانية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.





في البداية؛ رحب المحافظ بالسيد السفير علي أرض الإسكندرية، مؤكدا علي عمق وقوة العلاقات بين مصر وأسبانيا، معربًا عن رغبته في زيادة التعاون في مجال الاستثمارات، مؤكدا علي استعداد المحافظة لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات. ورحب بعقد أية مؤتمرات على أرض الإسكندرية من شأنها تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.





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وأضاف أن الاستثمارات بين مصر وأسبانيا تقدر ب 950 مليون دولار، وتحتل الإسكندرية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأسبانية.

من جانبه؛ شكر السفير السيد المحافظ علي حفاوة الاستقبال. ورحب بمزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين مشيرا إلي أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه يتم التواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات

المصرية والأسبانية.





وفي نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن حرصه علي توطيد العلاقات بين الجانبين علي كافة الأصعدة.