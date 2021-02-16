الفُرصجية.. مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في الصعيد.. تفاصيل

عرضت فضائية سكاي نيوز تقريرًا لمبادرة تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل فى صعيد مصر لمساعدتهم فى تحديد واختيار وجهة مجال العمل، الامر الذى يعد من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد.









وقالت أروى أسامة ، مؤسسة مبادرة "الفرصجية" إن من الاسباب الرئيسية لإطلاق المبادرة ،أن الصعيد من اكثر الاماكن التى تعانى فيها الفتيات من عوائق اجتماعية والتى لا تزال فيها ثقافة خروج المرأة للعمل والسفر تحديا كبيرا ، مضيفة أن الصعيد من اكثر الاماكن فى مصر التى تعانى من قلة الفرص والامكانيات سواء كان للشباب او الفتيات.









وأضافت ان الفرصجية ستكون فرصة لكل شاب وفتاة على مستوى الصعيد لتأهيلهم بالمهارات الوظيفية اللازمة التى تحتاجها اى وظيفة وستساعد فى كسر الحواجز الاجتماعية التى قد تكون عائقًا امام عمل الفتيات من خلال برامج تدريبية عبر الانترنت يقوم بها العديد من المتطوعين.









وتابعت اروى أن فى الفترات القادمة ستستهدف المبادرة برامج كاملة لتأهيل القادة على المستوى العربى واختيار سفير من كل دولة للمبادرة لنقل الخبرات من بيئة إلى بيئة اخرى ليترك اثرا واضحا فى المجتمعات المتواجد بها.







