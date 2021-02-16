بالتقسيط.. مزايا جديدة لتمويل سيارات 2021 في السعودية

يعتبر السوق السعودي للسيارات من اكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط في الاستهلاك ، لذلك تسعى العديد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات بطرح موديلاتها واصدارات خاصة بها وقبل الكثير من الأسواق العالمية الأخرى .

ونتيجة لذلك تقدم التوكيلات المحلية في المملكة العربية السعودية للعلامات التجارية المختلفة عروض وتسهيلات لبيع المركبات ، بسبب المنافسة الشرة المتواجدة بهذا السوق .

بالإضافة الى تقديم أفضل العروض والمزايا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المشترين داخل المملكة العربية السعودية ، وعروض تمويلية مختلفة لتناسب جميع فئات المجتمع السعودي .

ومن ضمن هذه العروض التمويلية المختلفة داخل السوق السعودي للسيارات قدمت العديد من الشركات الخاصة بعض هذه العروض .

وهذه العروض تعطى العديد من المزايا للعميل من بينها الحصول على موافقة المبدئية خلال ساعات لقروض السيارات ، بالإضافة الى مدة التمويل تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة لمدة تصل إلى ٢٤ شهر.

وأوضحت العديد من الشركات داخل المملكة العربية السعودية ان التمويل اصبح بدون تحويل الراتب ، و متوافق مع أحكام الشريعة ، و إمكانية إنهاء الإجراءات في زيارة واحدة للتسهيل على العميل ، بعد تطبق الشروط والأحكام المقررة داخل المملكة .

ومن بين هذه الأمثلة قدم الوكيل السعودي المحلى للعلامة التجارية نيسان ، حملته الجديدة على مجموعة مختارة من سیارات نيسان موديلات 2020 و2021، وأبرز مزايا هذا العرض ، سنة تأمين مجاني ، و تمويل لسنتين بدون مرابحة ، و 3000 ريال باقة عناية السيارة مجانا ، و 4 سنوات صيانة مجانية أو 50.000 كم أيهما يأتي أولا ، 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، كما تتوفر أسعار خاصة لعملاء الكاش.