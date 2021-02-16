تعليقا على افتتاحات المستشفيات.. وكيل صحة النواب: الرئيس السيسي يرعي صحة المصريين

قال النائب محمود أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي في مجال الصحة أمر في غاية الأهمية، مضيفا أن الرئيس السيسي يرى جميع المواطنين في كل المحافظات في وقت واحدة.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة في كل مكان موجودة وتنفذ افتتاحات للتأمين الصحي، متابعا أن افتتاحات السيسي تؤكد أن السيسي يرعي صحة المصريين.





وأشار النائب محمود أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن افتتاح المجمع القومي للأمصال أمرا في غاية الأهمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية؛ ضمن مشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن المجمع يضم مراكز علاجية متكاملة في تخصصات مختلفة وأقسام طوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



