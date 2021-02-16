10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن القاهرة سجلت أمس 21 درجة، و اليوم سجلت 14، درجة أى أن هناك انخفاضا 7 درجات.









وأضافت شاكر، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن البلاد غدا ستسجل 11 درجة أى سيكون هناك انخفاض 10 درجات عن أمس الاثنين.









ولفتت إلى أن هناك منخفضا جويا متمركزا على جزيرة قبرص، يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهى التى تتسبب فى انخفاض درجات الحرارة، وحالة عدم الاستقرار فى البلاد.









وأشارت إلى أن الملاحة البحرية تعرضت لـ اضطراب بسبب الرياح الشديدة، وهناك محافظات كثيرة شهدت سقوط أمطار.









وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمرة حتى الخميس المقبل.



