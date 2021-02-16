2.5 مليون مولود .. نشأت الديهي: نزيد عدد سكان دولة كاملة سنويا

قال الإعلامي نشأت الديهي، ان الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تحتاج إلى إجراءات لزيادة وعي المواطن بأهمية تنظيم الأسرة .





وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نزيد 2.5 مليون مولود كل عام ومصر تزيد عدد سكان دولة كل عام ".





وأكمل نشأت الديهي" نصيب المواطن من الارض الزراعية تقلص لـ 2 قيراط بعدما كان فدان لكل مواطن بسبب الزيادة السكانية ".





وتابع :" مبدأ الرئيس السيسي في الحكم هو المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري، وأكد أن الزيادة السكانية والانفجار السكاني هو أخطر ما يواجه برامج التنمية ".



