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2.5 مليون مولود .. نشأت الديهي: نزيد عدد سكان دولة كاملة سنويا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:45 م
نشات الديهي
نشات الديهي
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هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، ان الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تحتاج إلى إجراءات لزيادة وعي المواطن بأهمية تنظيم الأسرة .

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"  نزيد 2.5 مليون مولود كل عام ومصر تزيد عدد سكان دولة كل عام ".

 وأكمل نشأت الديهي"  نصيب المواطن من الارض الزراعية تقلص لـ 2 قيراط بعدما كان فدان لكل مواطن بسبب الزيادة السكانية ".

وتابع :"  مبدأ الرئيس السيسي في الحكم هو المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري، وأكد أن الزيادة السكانية والانفجار السكاني هو أخطر ما يواجه برامج التنمية ".

 واضاف :" هناك سباق مرير بين التنمية والنمو الاقتصادي مع الزيادة السكانية، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم في محافظة الإسماعيلية ".
 
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