ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:55 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
محمود زيدان
عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور مديري الإدارات التعليمية ، وموجهي عموم المواد التعليمية بالمديرية، بالمسرح المدرسى.

وناقشت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، قرارات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي، ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.

جاء ذلك بحضور، الدكتور سلامة الويشى، مدير التعليم العام، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانون، ومديري الأقسام بالمديرية.

وأصدرت «كشك» تعليماتها بوضع قرارات وزير التربية والتعليم موضع التنفيذ، مؤكدة أن المديرية وفرت نماذج استرشادية للطلاب وتم تسليمها للموجهين الأوائل لوضع امتحانات النقل المقرر إجرائها علي مستوى كل مدرسة.

وشددت وكيل الوزارة، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة، وكذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية.

ووجهت وكيل الوزارة بإعداد قاعدة بيانات واقعية لمعلمى الفصل الواحد ورياض الأطفال بالإدارات التعليمية، مشيرة إلى عودة مجموعات التقوية بالمدارس، مع عدم تجاوز ضوابط العمل بها.
تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور
تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور
تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2020 لمحافظة الفيوم

تعليم مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كفر الشيخ 10 يناير المقبل.. تعرف على الجداول

ترشيحاتنا

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

عالمة أزهرية: تنظيم النسل جائز.. والرسول تزوج 9 ولم ينجب إلا 7 فقط

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

جلسات مساج خاصة.. سقوط فتاة تروج لممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب