تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. صور

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور مديري الإدارات التعليمية ، وموجهي عموم المواد التعليمية بالمديرية، بالمسرح المدرسى.





وناقشت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، قرارات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي، ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.





جاء ذلك بحضور، الدكتور سلامة الويشى، مدير التعليم العام، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانون، ومديري الأقسام بالمديرية.





وأصدرت «كشك» تعليماتها بوضع قرارات وزير التربية والتعليم موضع التنفيذ، مؤكدة أن المديرية وفرت نماذج استرشادية للطلاب وتم تسليمها للموجهين الأوائل لوضع امتحانات النقل المقرر إجرائها علي مستوى كل مدرسة.





وشددت وكيل الوزارة، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة، وكذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية.





ووجهت وكيل الوزارة بإعداد قاعدة بيانات واقعية لمعلمى الفصل الواحد ورياض الأطفال بالإدارات التعليمية، مشيرة إلى عودة مجموعات التقوية بالمدارس، مع عدم تجاوز ضوابط العمل بها.