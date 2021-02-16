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مستشفى بهية: الاطمئنان على 150 ألف سيدة في 6 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:41 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
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هاني حسين
علق ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مستشفى "بهية"، على افتتاح الرئيس السيسي اليوم، الثلاثاء، منظومة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس السيسي استجاب إلى مطلب الانتهاء من قوائم الانتظار في مستشفى "بهية"، وتم إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، والكشف المبكر عن سرطان الثدي في مصر.

وأضافت ليلى سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "مستشفى بهية بدأت من 6 سنوات في الحفاظ على صحة الأمهات من خلال حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بمخاطر سرطان الثدي".

وتابعت ليلى سالم "نحفز السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم الاطمئنان على 150 ألف سيدة في 6 سنوات".

وأكدت ليلى سالم "تكاليف الكشف المبكر والعلاج بالمجان للسيدات في مستشفى بهية وفي شهر مارس المقبل سيكون هناك هدية لأمهات مصر بالكشف الفوري مجانا وفي حال إصابة أي سيدة نتكفل بعلاجها مجانا".

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