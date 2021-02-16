تفاصيل مسابقة "talent" بالعربي لطلاب المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل مسابقة "talent" بالعربي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لمشاركة الطلاب الموهوبين في المسابقة من طلاب المعاهد الأزهرية.





وعمم قطاع المعاهد، النشرة الكاملة للمسابقة في جميع المعاهد، من أجل عمل التصفية الأولية على مستوى الإدارات وتصعيد الفائز إلى المنطقة والاشتراك بأفضل الأعمال على مستوى الإدارة في هذا المهرجان وفقا لمجالات التسابق، ويتم الإستعانة بموجه التربية الفنية بالإدارات لضبط الإخراج الفني، وخاصة في مجال الفنون التشكيلية والتصوير والرسم والأشغال الفنية وكذا موجه اللغة العربية لضبط اللغة العربية.





كما يتم تجميع الأعمال الفائزة على اسطوانة وترسل إلى إدارة رعاية الطلاب بالمناطق وكشف معتمد من الإدارة التعليمية بالاسم والمعهد ورقم التليفون للتواصل مع المشتركين وذلك لمتابعة التقييم على مستوى المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية.





كما يتم التنبيه على كل متسابق التسجيل والاطلاع على الشروط والمعلومات على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة وعلى موقع "talent" بالعربي.



