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توك شو

كلاب شرسة تهاجم طفلا في منطقة المعتمدية.. ووالدته تروي تفاصيل الواقعة.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:51 م
كلب
كلب
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محمود محسن
أكدت سعاد محمد،  والدة الطفل مؤمن الطفل الذي هاجمته كلاب بمنطقة المعتمدية  أن ابنى توجه لشراء بعض الإحتياجات من السوبر ماركت ولكنني فوجئت به بعد 10 دقائق بعودته ولكن بأصابات بالغة في رأسه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الأهالي ناشدوا بسرعة التوجه إلى المستشفى، مشيرة إلى أن ابنها كان في حالة صدمة بعد إصابته من الكلاب.

وتابعت والدة الطفل مؤمن أنني  اعتقدت أنه تعرض لحادث سيارة، إلا أن شابا أخبرها بأنه تعرض لهجوم من جانب كلب شرس، وعلى الفور سارعوا لنقله إلى مستشفى قصر العيني.

وطالبت والدة الطفل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم مالك الكلبين، بعد أن كاد يقتل ابنها نتيجة الهجوم الذي تعرض له.


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