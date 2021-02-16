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برلمان

برلماني: السيسي يثبت بمشروعاته اهتمامه بصحة المصريين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد

أشاد النائب وسيم فخرى داود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وعدد من المشروعات في قطاع الصحة. 

وأضاف  داود مجمع الإسماعيلية الطبي يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة ، مثمنا أنه في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوي الجمهورية.

وأشاد داود ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة بها في نوفمبر 2019.

 وقال النائب وسيم داود إن افتتاح مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية ومستشفى أبو تيج للطب العلاجي بأسيوط ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان أكبر دليل على اهتمام الرئيس السيسي بصحة المصريين وذلك ببناءه للمستشفيات  في جميع محافظات مصر  ، ولا يهمل هذا الجانب كما يروج البعض
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