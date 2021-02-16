حزب الله يطالب القضاء اللبناني بالإعلان عن حقيقة انفجار بيروت

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، القضاء اللبناني للإعلان عن حقيقة انفجار ميناء بيروت، عقب انتهاء التحقيقات.









وقال نصرالله في كلمة له: "بعد انتهاء التحقيقات، على القضاء أن يعلن حقيقة انفجار مرفأ بيروت، وشركات التأمين لم تدفع بعد أموال التعويضات لأهالي شهداء الانفجار التي قد تبلغ مليارا و200 مليون دولار".









وفيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد نصرالله أن الجميع يريد تشكيل الحكومة، مضيفًا: "لا يجب أن ننتظر الخارج كي يضغط لحل العقدة والرئيس عون لا يتحمل المسؤولية وحده".









وتابع: "نتفهم عدم القبول بأن يحصل فريق واحد على الثلث المعطل، لكن نستغرب الإصرار على تشكيل حكومة فقط من 18 وزيرًا، وأتمنى إعادة النظر فيها لأنها قد تكون مدخلًا الى الحل".