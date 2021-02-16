لبنان.. نصرالله يرد على الاتهامات الموجهة لحزب الله باغتيال لقمان سليم

أعرب الأمين العام "لحزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، عن رفضه للاتهامات الموجهة لحزبه باغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم.





وقال نصرالله في خطاب تلفزيوني : "في لبنان أي حادثة تقع في منطقتك أنت المدان والمسؤول حتى تكشف العكس وهذا لا يحصل إلا لدينا".





وأضاف: "نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك أنه عميل لإسرائيل… وإسرائيل لا تقتل عملاءها فقط بل تقتل شعبها من اليهود لتخدم مشروعها".



