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أخبار العالم

لبنان.. نصرالله يرد على الاتهامات الموجهة لحزب الله باغتيال لقمان سليم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:47 م
الناشط اللبناني لقمان
الناشط اللبناني لقمان سليم
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محمد عثمان
أعرب الأمين العام "لحزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، عن رفضه للاتهامات الموجهة لحزبه باغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم.

وقال نصرالله في خطاب تلفزيوني: "في لبنان أي حادثة تقع في منطقتك أنت المدان والمسؤول حتى تكشف العكس وهذا لا يحصل إلا لدينا".

وأضاف: "نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك أنه عميل لإسرائيل… وإسرائيل لا تقتل عملاءها فقط بل تقتل شعبها من اليهود لتخدم مشروعها".

ودعا نصرالله القضاء اللبناني بالإعلان عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت، بعد انتهاء التحقيقات، مطالبًا شركات التأمين بدفع أموال التعويضات لأهالي ضحايا الانفجار التي قد تبلغ مليار و200 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد نصرالله أن الجميع يريد تشكيل الحكومة، مضيفًا: "لا يجب أن ننتظر الخارج كي يضغط لحل العقدة والرئيس عون لا يتحمل المسؤولية وحده".
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