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محافظات

الصحة بالدقهلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وخطة تأمين طبي لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:14 م
الدكتور سعد مكى وكيل
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له مساء اليوم الثلاثاء أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السئ وذلك بوضع خطة تأمين طبى شاملة .

وأضاف وكيل الوزارة  انه تم التنسيق  مع مديري المستشفيات للتاكد من مخارج صرف مياه المطر وكذلك التأكد من مصادر الكهرباء والمياة البديلة وتجربة عملها واتخاذ كافة الإجراءات في حال وجود أي مشكلة.

كما أكد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة اليها.
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