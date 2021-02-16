نجاح جراحة قلب مفتوح لطفلة فى مستشفى المنصورة الدولي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى بإجراء جراحة قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات كانت تعاني من وجود ثقب كبير بجدار القلب .



وأضاف وكيل الوزارة أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية غلق للثقب بواسطة رقعة من غشاء التامور، كما اطمأن على خروج الطفلة وهي بحالة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة.





كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لادارة المستشفي بقيادة الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور عادل الجمل استشاري جراحة قلب وصدر الاطفال والدكتور محمد سامح اخصائي جراحة القلب والدكتور خالد ناجي عناية جراحة قلب وصدر أطفال والتمريض مَس سومة فايد ومس الهام شاهين ومس نجوى إبراهيم ومس داليا طارق.