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سيارات

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:01 ص
للسيارة فورد فيوجن
للسيارة فورد فيوجن 2022
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كريم عاطف

تسعى العديد من شركات السيارات العالمية ، من أجل تقديم العديد من طرازاتها المختلفة بمظهر سيارات كروس أوفر أو اس يو في هو ، بسبب قابلية العديد من الأسواق لها ، ولذلك ستقوم شركة فورد الامريكية بتقديم فيوجن الجيل الجديد ، والمعروفة باسم مونديو في بعض الأسواق حول العالم.

ولكن لم ينتظر المصوريين التجسسين اكثر من ذلك للكشف عن الجيل الجديد من فورد فيوجن 2022 ، حيث تم رصدها اثناء اختبارها في إحدى دول شمال أوروبا في أجواء ثلجية، قبل التدشين بعدد من الصور التي تظهر بعض المعلومات عنها.

واظهرت الصور التجسسية الشكل الخارجي للسيارة فورد فيوجن 2022 الذى يبدو متوسط الحجم ، بالإضافة الى خط سقف مائل قليلًا خلف أعمدة B وخلوص أرضي كبير ، و الشبك الجديد ذي النمط ثلاثي الأبعاد، ومصابيح ليد الرفيعة، ومقابض الأبواب المتدفقة.

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة فورد فيوجن 2022 الجديدة كليا ، على شاشة عريضة عملاقة موضوعة على لوحة القيادة، ومن المحتمل أن تنقسم إلى ثلاثة شاشات تشتمل على شاشة عدادات ونظام ترفيهي وشاشة ترفيه للراكب الأمامي.

بالإضافة الى فتحات تهوية صغيرة، وكونسول وسطي كبير إلى حد ما، مع قرض دوار رُبما يكون إما لناقل حركة دوار، أو محدد وضع القيادة ، كما ستستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر توربو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، مع نسخة هجينة بالقابس .

واكد الخبراء انه من المفترض اطلاق اسم فيوجن اكتيف، أو فيوجن إيفوس للسيارة الجديدة مثل النسخة الاختبارية التي دشنت في 2011 . 

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022
أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022
أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022
أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022
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