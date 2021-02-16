مجدي يوسف: اكتشاف لقاحات كورونا مغشوشة في السوق السوداء بـ أوروبا

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، عن أنه تم اكتشاف لقاحات كورونا مغشوشة في السوق السوداء في أوروبا.





وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاحات المغشوشة المتوفرة في أوروبا غير آمنة، متابعا أنه يتم تسويق لقاحات كورونا المغشوشة عبر الإنترنت ويتم تسويقها للأثرياء.





واشار إلى أن من أصيب بكورونا يحصل على جرعة واحدة من اللقاح، مضيفا أنه قد وصلت إلى بلجيكا سلالة فيروس كورونا من البرازيل.





وأضاف أن أي لقاح متوفرة في الاتحاد الأوروبي قادر على التعامل مع السلالة البرازيلية، مضيفا أن تم اكتشاف 3 حالات بكورونا البرازيلية في بلجيكا.





وتابع أن سلالة فيروس كورونا البرازيلية أشد فتكا وأسرع انتشار ومميته، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا قادر على التعامل مع سلالة كورونا البرازيلية وفقا لتصريحات متخصصين.





وتابع مراسل صدى البلد من بروكسيل، أنه لم يثبت أن يكون هناك لقاحا قادرا على التعامل مع السلالة البرازيلية.



