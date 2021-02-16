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توك شو

فرج عامر: صفقة بيع حسام حسن تمت بـ40 مليون جنيه ولن نقول اسم النادي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:45 م
فرج عامر
فرج عامر
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قسم التوك شو
أكد المهندس فرج عامر، المدير التنفيذي لنادي سموحة الرياضي، أن اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة تم بيعه لأحد الأندية مقابل 40 مليون جنيه.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك اتفاق في العقد بأن لا يتم التطرق في أحد المواضيع بخصوص أسم النادي الذي اشترى اللاعب، مؤكدًا أن هذا جاء بسبب وجود لاعبين على مستوى عالي وبالأخص مهاجمين في النادي الذي اشترى اللاعب حسام حسن.

واشار إلى أن النادي الذي أشترى اللاعب يمتلك لاعبين، متابعًا: "اشتروا حسام حسن وهيبيع لاعبيه، مش هقول راح فين العلم عند الله".
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