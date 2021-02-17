ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مهندس بـ مسبار الأمل: رصدنا أول صورة لكوكب المريخ .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:25 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس حمد الجاسم مهندس برمجيات الأنظمة الأرضية بمشروع مسبار الأمل، إن الهدف الرئيسي من المشروع هو دراسة المناخ على كوكب المريخ بالتفاصيل الخاصة به.

وأضاف الجاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أنه تم رصد أول صورة تم اكتشافها على متن مسبار الأمل لكوكب المريخ.

قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إن المسبار ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، مضيفا أن المسبار يعمل على اكتشاف كوكب المريخ.

وأضاف شرف أن العلماء يعتقدون أن كوكب المريخ قبل ملايين السنوات كان مثل كوكب الأرض ولكن حدث شيء ما، مضيفا أن مسبار الأمل يساعدنا على فهم ما حدث في الكوكب الأحمر.

وتابع مدير مشروع الأمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن المسبار يعمل للإجابة عن سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صور من الكوكب الأحمر.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بسبب حالة الجو

موسيماني يعدد مكاسب الفوز على المريخ السوداني

ابنها الكبير مصطفى.. قصة أم عشرينية لـ 23 طفلا وتود إنجاب 105 آخرين.. فيديو وصور

إصابة حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك لايبزيج

حورية فرغلي تستعد لإجراء عملية جراحية ثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ