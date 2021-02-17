مهندس بـ مسبار الأمل: رصدنا أول صورة لكوكب المريخ .. فيديو

قال المهندس حمد الجاسم مهندس برمجيات الأنظمة الأرضية بمشروع مسبار الأمل، إن الهدف الرئيسي من المشروع هو دراسة المناخ على كوكب المريخ بالتفاصيل الخاصة به.
وأضاف الجاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أنه تم رصد أول صورة تم اكتشافها على متن مسبار الأمل لكوكب المريخ.
قال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إن المسبار ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، مضيفا أن المسبار يعمل على اكتشاف كوكب المريخ.
وأضاف شرف أن العلماء يعتقدون أن كوكب المريخ قبل ملايين السنوات كان مثل كوكب الأرض ولكن حدث شيء ما، مضيفا أن مسبار الأمل يساعدنا على فهم ما حدث في الكوكب الأحمر.
وتابع مدير مشروع الأمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن المسبار يعمل للإجابة عن سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صور من الكوكب الأحمر.