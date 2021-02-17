مهندس بـ مسبار الأمل: رصدنا أول صورة لكوكب المريخ .. فيديو

قال المهندس حمد الجاسم مهندس برمجيات الأنظمة الأرضية بمشروع مسبار الأمل، إن الهدف الرئيسي من المشروع هو دراسة المناخ على كوكب المريخ بالتفاصيل الخاصة به.





وأضاف الجاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أنه تم رصد أول صورة تم اكتشافها على متن مسبار الأمل لكوكب المريخ.



