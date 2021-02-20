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فيديو جراف

فيديوجراف| طفرة في الاقتصاد.. قصة عالم مصري صاحب اكتشاف معدن نادر

السبت 20/فبراير/2021 - 12:00 م
العالم المصري حسن
العالم المصري حسن حلمي
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حياة عبد العزيز
اكتشف حسن حلمي العالم المصري، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة المنيا، معدنا جديدا يسمى البحريات.


سمي معدن "البحريات" بهذا الاسم تيمنا بالوحات البحرية، وهو يساعد على فهم تطور الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي.


كما أن معدن بحريات متواجد في مجحر قديم أثري، وذلك من خلال شكل المجحر والأعمال بداخله.




قام العالم المصري بإجراء دراسات ومطابقة على المعادن، ولكن خصائصه لم تنطبق على أي معدن آخر، مما يدل على أنه معدن فريد.


وإليكم كل المعلومات الوافية عن العالم المصري والمعدن الجديد خلال الفيديو جراف التالي..
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