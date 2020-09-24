شاهد.. عالم مصري يكتشف معدنا جديدا داخل محجر أثري

روى حسن حلمي، عالم الجيولوجيا المصري، تفاصيل اكتشافه لمعدن جديد.
وقال خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن هناك العديد من المعادن المتواجدة في الطبيعة، معقبا: هناك معادن دارجة ولا تتواجد كثيرا.
وتابع:"المعدن اللي أنا اكتشفته بيوضح أن محدش قبل كدا اكتشفه مش أن هو كان موجود ومحدش شافه أو يعرف أنه موجود".
وأكمل: معدن "البحرييات" سمي هكذا تيمنا بالوحات البحرية، معقبا: المعدن الجديد قد يساعدنا في فهم تطور الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى المساعدة الاقتصادية.
وأردف: المعدن متواجد في مجحر قديم أثري، وذلك من خلال شكل المجحر والأعمال بداخله.
وقال خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن هناك العديد من المعادن المتواجدة في الطبيعة، معقبا: هناك معادن دارجة ولا تتواجد كثيرا.
وتابع:"المعدن اللي أنا اكتشفته بيوضح أن محدش قبل كدا اكتشفه مش أن هو كان موجود ومحدش شافه أو يعرف أنه موجود".
وأكمل: معدن "البحرييات" سمي هكذا تيمنا بالوحات البحرية، معقبا: المعدن الجديد قد يساعدنا في فهم تطور الغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى المساعدة الاقتصادية.
وأردف: المعدن متواجد في مجحر قديم أثري، وذلك من خلال شكل المجحر والأعمال بداخله.