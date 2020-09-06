‏"فتحة خير على التعدين".. تفاصيل اكتشاف معدن جديد على يد عالم مصري

كشف الدكتور حسن حلمي، مكتشف معدن "بحريات "، تفاصيل اكتشافه، موضحًا أنه معدن جديد، وتم اكتشافه في الواحات البحرية، ولا يوجد خصائص أو لون مثله مما أكد له أنه معدن جديد.





وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، المذاع على فضائية "TeN"، أنهم قاموا بعمل دراسات ومطابقة على المعادن، ولكن خصائصه لم تنطبق على أي معدن آخر.





وأشار الدكتور حسن حلمي، مكتشف معدن بحريات، إلى أن تسمية المعادن لها أسس وقواعد، وتم تسميته نسبة إلى مكان اكتشافه "الواحات البحرية"، لافتًا إلى أن هذا أول معدن يتم اكتشافه عالم عربي أو مصري، معلقًا: "هذا المعدن سيكون فاتحة خير على التعدين في مصر".‏



