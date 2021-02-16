ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مولودية الجزائر يستعد لمواجهة الترجي التونسي بعد تعادل الزمالك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عاد نادي مولودية الجزائر اليوم الثلاثاء إلى التدريبات استعدادا لملاقاة ضيفه الترجي الرياضي التونسي الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكشف مولودية الجزائر عبر صفحته بشبكة "فيسبوك" أن القائد عبد الرحمن حشود غاب عن مران اليوم بسبب إصابة أسفل الساق.

وقررت رابطة الدوري الجزائري للمحترفين تأجيل مباراة مولودية الجزائر أمام مضيفه شبيبة سكيكدة ضمن المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة لإتاحة المجال أمام المولودية للإعداد الجيد للمواجهة الهامة أمام الترجي التونسي لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي المؤجلة لمولودية الجزائر في الدوري المحلي.

يذكر ان مولودية الجزائر يحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بنقطة واحدة مناصفة مع الزمالك فيما يتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على ضيفه  تونجيت السنغالي 2 /1.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق رسمي من الزمالك على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

المسابقات تدرس تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الكأس

تفاصيل إصابة فرجاني ساسي القوية أمام مولودية الجزائر

فاروق جعفر: مصطفى محمد كان سيغير من شكل الزمالك أمام مولودية الجزائر

روقا: لست قلقا على الزمالك وسنحقق الفوز أمام تينجويت السنغالي

رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

قبل موقعة الليلة أمام برشلونة.. نيمار يدخل في نوبة بكاء

جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

الأهلي يضرب المريخ السوداني بثلاثية في انطلاقة دوري المجموعات بأبطال أفريقيا

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

الأمين العام لحزب الله يهدد إسرائيل بحرب واسعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور