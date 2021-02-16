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رياضة

محمود أبو الدهب: موسيماني أعطى الثقة لبعض اللاعبين والأهلي قدم مباراة جيدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:39 م
صدى البلد
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محمد سمير
أشاد محمود ابو الدهب نجم الكرة المصرية السابق ببيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب مباراة الفريق أمام المريخ السوداني والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  الأهلي لم يتأثر بوجود بعض الغيابات اليوم ، كما أن موسيماني استغل ذلك لصالح الفريق و أعطى الثقة لبعض العناصر الغائبة منذ فترة طويلة مثل محمود وحيد و سعد سمير.

و اختتم ابو الدهب ، الأهلي قدم مباراة جيدة و حقق انتصارًا هامًا سيمثل دفعة كبيرة للفريق خلال مشواره بالبطولة.
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