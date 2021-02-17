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محافظات

بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:10 ص
تساقط الثلوج على
تساقط الثلوج على سانت كاترين
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ايمن محمد
احتفل أهالي سانت كاترين ببداية سقوط الثلوج على المدينة وقمم الجبال وخرجوا إلى الشوارع لمشاهدة هطول الثلوج في كل أنحاء المدينة.

وتعرضت المدينة لانخفاض في درجة الحرارة وصلت لـ3 تحت الصفر في بداية الساعات الأولي من الليل.

وقال الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبالية، إن جميع أهالي سانت كاترين سعداء بتساقط الثلوج، مشيرًا إلي أنها عندما تتساقط وتكتسي المدينة باللون الابيض؛ يكون يوم فرح لسكانها.

 وتوقع محمد فتيح أحد شباب قبيلة الجبالية في سانت كاترين، ازدياد الثلوج المتساقطة حتي الصباح، لتغطي أنحاء كثيرة بالمدينة، مشيرًا إلي أن عشاق سانت كاترين يحبون موسم تساقط الثلوج ويخرجون ليصنعوا رجل الثلج وكرات الثلج ويتزحلق الأطفال علي الثلوج. 
 
وكانت محافظة جنوب سيناء قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لموجة الطقس الباردة والرياح، التي ستهب علي جنوب سيناء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرضها لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيول وهبوب رياح على مدن رأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء و نويبع .

وأعلنت محميات جنوب سيناء غلق محميات جنوب سيناء الخمسة أمام حركة السياحة والرحلات وهم محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ و دهب  وكذلك محمية ابو جالوم وتشمل منطقة البلوهول، ومحمية طابا وتشمل " عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة " ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسي ووادي جبال والأربعين و اطلاح و التلعة ، كما الغيت بعض الأنشطة السياحية و السفاري والرحلات البحرية حتي انتهاء موجة الطقس الباردة .

 وفي سياق متصل عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء لوضع خطة لمجابهة أية احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة .

وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة باعداد تقرير يومي مفصل عن مدي جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الاخطار المتوقعة والحد من الخسائر ان وجدت حفاظا علي أرواح المواطنين.

 اقرأ أيضاً: 
بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور
بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور
بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور
بداية تساقط الثلوج على سانت كاترين.. والسكان يحتفلون في الشوارع.. صور
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