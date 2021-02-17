ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غطوني ياعم الحاج.. محمد سعد يسترجع ذكرياته في فيلم عوكل بسبب الطقس البارد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:01 ص
فيلم عوكل
فيلم عوكل
Advertisements
محمد بدران
استعاد الفنان محمد سعد ذكرياته مع الفنان الراحل حسن حسني عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشر محمد سعد مقطع فيديو لهما سويا من فيلم عوكل معلقا: "غطوني ياعم الحاج"، تزامنا مع موجة الصقيع التي تتعرض لها البلاد.

وجسّد محمد سعد، شخصية اللمبي في عدد من الأفلام، منها "اللمبي، اللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا، حياتي مبهدلة"، بخلاف أفلامه "محمد حسين، تيك تك بوم، عوكل، كركر، بوحة، كتكوت، تحت الترابيزة، بوشكاش، الكنز، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمس رجال، الطريق إلى إيلات".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان محمد سعد، كانت بدايتها من خلال مسلسل "ومازال النيل يجري، بيت الجمالية، مرفوع مؤقتا من الخدمة، الشارع الجديد، الإعصار، أيام المنيرة، من الذي لا يحب فاطمة، فيفا أطاطا، شمس الأنصاري".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. سر ابتعاد محمد سعد عن الساحة الفنية

اخبار الفن | كواليس الظهور المفاجئ لـ حنان ترك.. سر ابتعاد محمد سعد عن الساحة الفنية

في عيد ميلاد محمد سعد تعرف على قصة سيارته في اللمبي 8 جيجا | فيديو وصور

بصورة وتعليق كوميدي.. محمد هنيدي يسترجع ذكريات طفولته

الحب كله حبيته فيك.. حسن الرداد يسترجع ذكرياته مع والدته بصورة على البحر

ترشيحاتنا

أعلن إلحاده وحقق ثروة من يوتيوب.. بعد الإفراج عنه.. من هو شادي سرور؟

بيراميدز: نعاني بسبب عدم تركيز الإعلام على انتصاراتنا في الكونفيدرالية

الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

5 جنيهات رسوما ضريبية على 10 خدمات لصالح صندوق أسر الشهداء

وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو: موسيماني أفضل منه لهذا السبب

دعواتكم.. إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط