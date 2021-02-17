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حوادث

التحريات: الإعلامي عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:51 ص
تحطم سيارة عمرو اديب
تحطم سيارة عمرو اديب اثر تعرضه لحادث سير
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده أثناء وقوع الحادث بمنطقة الشيخ زايد.

كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

فيما أكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مُستقرة بعد تعرضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد وجار عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

وتوجّهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.
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