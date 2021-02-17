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أخبار العالم

ظهور نادر لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:02 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وزوجته ري سول جو
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قسم الخارجي
ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، علنا، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث صورت رفقته أثناء حضور احتفال بعيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج إيل.

ونشرت الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، صور "ري سول جو" زوجة الزعيم الكوري أثناء حضورها الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والد زوجها والزعيم الراحل للبلاد كيم جونج إيل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن زوجة زعيم كوريا الشمالية ظهرت للعلن آخر مرة في يناير 2020، عندما حضرت حفلا بمناسبة العام القمري الجديد.

وتبين الصور كيم وزوجته وهما يبتسمان على نطاق واسع أثناء الاستمتاع بحضور العرض الذي أقيم في أحد مسارح العاصمة بيونج يانج.

ظهور نادر لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. صور
ظهور نادر لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. صور
ظهور نادر لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. صور
ظهور نادر لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. صور
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