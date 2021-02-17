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رياضة

هل يغيب صلاح عن معسكر المنتخب الشهر المقبل؟.. أزمة في إنجلترا بسبب كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:49 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا أكدت فيه تقديم أندية الدوري الإنجليزي طلب بـ إعفاء لاعبيها المقرر سفرهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال شهر مارس المقبل، من إجراءات كورونا عند العودة.

حيث تتطلب خضوع اللاعبين عند عودتهم إلى إنجلترا خضوع اللاعبين لحجر صحي لمدة 10 أيام، ما سيعني غيابهم عن لقاءات مهمة ومن بينهم محمد صلاح.

وتم تصنيف بعض الدول بمسمى "القائمة الحمراء" حيث تحمل خطورة الذهاب إليها بسبب انتشار فيروس كورونا، مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراجواي والبرتغال وجنوب أفريقيا.

وفي سياق آخر، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.


وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.


وتسلم محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب المباراة.


وحسب شبكة "هو سكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.


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