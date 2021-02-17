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فن

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:00 ص
ليلى مراد - تامر
ليلى مراد - تامر حسني
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة. 

ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

ولدت ليلى في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان» والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد"، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب)، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف وقتهاإلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.

وما لا يعرفه الكثيرون، أن مراد منير -شقيق ليلى مراد- تزوج من ميرفت حسني شريف -ابنة الفنان حسني شريف- وهي أيضًا أخت غير شقيقة للفنان تامر حسني، واستمرت زيجة شقيق ليلى مراد من شقيقة الأخير حتى وفاته في 17 أكتوبر 1981. 
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