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أخبار العالم

أمريكا لن تصمت.. البنتاجون: هذه الدولة أكبر تهديد لنا وللناتو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:11 ص
استعراض كبير للدبابات
استعراض كبير للدبابات
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محمد علي

اعلنت  وزارة الدفاع الأمريكية ، إن روسيا هي الدولة الأخطر التي تشكل تهديدا لجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال البنتاجون أن "روسيا تشكل تهديدا واضحا لجميع الحلفاء في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة. حيث تقوض روسيا الشفافية والقدرة على التنبؤ".

ووصف البتاجون روسيا بأصعب الأمور" هم يستخدمون القوة العسكرية لتحقيق أهدافهم، ويدعمون الجماعات التي تعمل بالوكالة ويحدثون الفوضى والشكوك ويقوضون النظام الدولي".

وبناء على هذه الاتهامات الثقيلة، قال البنتاجون إن أمريكا لن تصمت ذاكرًا "إن السلطات الأمريكية تعتزم تعزيز مصالحها الخاصة، مع تحميل روسيا مسؤولية أفعالها المتهورة والعدوانية".

وأكدت "نعتقد أننا نرى رغبة روسيا في تقويض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم من خلال نهجها. إننا نرى هذا أيضا في تعاونها مع الصين .. شراكة للمصلحة، كما سماها الجنرال تود والترز"، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

وتنوي أمريكا فتح قضية الخطر الروسي  في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع الناتو المقرر عقده في 17 و18 فبراير.

وسبق إن قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بأن الحلف مستعد للمواجهة مع روسيا وللتعاون معها، وإنه يجب أن يتعامل الحلف مع روسيا من موقع قوة.

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