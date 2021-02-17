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رياضة

الجبلاية تطرح حلولا لإنهاء أزمة مسحات كورونا لأندية الدورى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:21 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
طرحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اثنين من الحلول من أجل إنهاء أزمة مسحات فيروس كورونا الخاصة بأندية الدورى الممتاز.


كان العديد من الأندية رفضت طلب الجبلاية بسداد ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه نظير مسحات كورونا للاعبيها على مدار ١٧ مباراة فى مختلف المسابقات المحلية.


وتضمن الحل الاول قيام الأندية بتقديم طلب خاص بجدولة المديونية على كل نادٍ، وسداد المبلغ على أقساط للتخفيف على الأندية من أعباء المديونية.


فيما شمل الحل الثانى قيام مسئولى الأندية بعمل مسحات فيروس كورونا فى معامل خارجية على أن تتحمل التكاليف الخاصة بالفريق بأكمله قبل أى مباراة بـ ٤٨ ساعة.


يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أرسلت خطابًا يلزم فيه الأندية بتحمل 3 ملايين جنيه نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن الموسم الماضي 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.


واستند أحمد مجاهد إلى لائحة اتحاد الكرة التي أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، للأندية بشأن تحمل نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا.


وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن: "يلتزم على كل ناد إجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة وتسجيل ملف كامل لكل لاعب حسب حالاته ويقوم النادي بعمل التحاليل اللازمة الخاصة بكورونا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإداريين بالفريق في أحد المراكز المعتمدة بأحد المراكز الطبية التابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعلى النادي أن يتحمل جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل".


ووافقت أندية الدورى على اللائحة يوم 10 ديسمبر الماضي قبل استلام اللجنة الثلاثية مهامها يوم 18 ديسمبر، مما يفيد بأن القرار صادر وتمت الموافقة عليه قبل تسلم اللجنة الثلاثية مقاليد الأمور.
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