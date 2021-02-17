بنات عين شمس تصدر العدد الأول من مجلة "مصريقيا"

اعلنت وحدة النشر العلمي بكلية البنات الآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس عن صدور العدد الأول من مجلة (مصريقيا) الدولية للدراسات المصرية الإفريقية تحت رعاية الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا .





واوضحت الدكتورة رقية شلبى عميد الكلية ان المجلة متاحة علي بنك المعرفة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية .





وأضافت ان مصریقیا تصدر بشکل دوری، ولها هیئة علمة دولية فاعلة تشرف على عملها، وتشمل مجموعة کبیرة من أفضل الأساتذة من دول عدة، حیث تقوم بتحکیم البحوث الواردة إلى المجلة وتشرف علیها و تستند المجلة على میثاق أخلاقی لقواعد النشر فیها، وترحب المجلة بإسهامات الباحثین من أرجاء الوطن العربی کافة.





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واشارت الدكتورة رقية شلبى إلى أن مجلة مصریقیا تعد دوریة علمیة دوليه محکمة للدراسات المصریة الأفریقیة تصدر عن کلیة البنات بجامعة عین شمس، وتعنى بنشر الإنتاج العلمی المتمیز بالجديه، والأصالة، والمنهج الرصین فی مختلف التخصصات ذات الصلة بأفریقیا کالأنثروبولوجیا، والتاریخ، وعلم الاجتماع، والسیاسة، والجغرافیا، واللغویات، والدراسات الأدبیة والثقافیة، والعلوم الأساسیة، والقضایا المتعلقة بالقارة الأفریقیة کافة وذلک باللغة العربیة واللغات الأجنبیة.





اوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بأن العدد الأول يضم أبحاثا من جامعات إفريقية من جنوب أفريقيا وساحل العاج وزيمبابوي.



