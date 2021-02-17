ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين يؤكد ضرورة حماية انتخابات مجلس "الدوما" الروسي من أي تدخل خارجي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة حماية حق الروس في الاختيار خلال التصويت في انتخابات مجلس الدوما المقبلة من أي محاولات خارجية للتدخل.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه يجب عدم السماح بأي تدخل في انتخابات مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية الروسية.
وأضاف: "نحن مهتمون جميعًا بإجراء الانتخابات بشكل علني وصادق وعلى أساس تنافسي للغاية... هذا الأمر مهم سواء لأحزابنا القيادية وللقوى الاجتماعية غير الممثلة في البرلمان، ولكنها تخطط للمشاركة في الانتخابات... وبالطبع هو أمر مهم للغاية للناخبين.... الناخبون هم من سيحددون نتائج الحملة الانتخابية.... مواطنو روسيا هم من يختارون، ويجب علينا حماية هذا الاختيار من أي محاولات للتدخل الخارجي".
وتابع الرئيس الروسي قائلا: "لا يمكننا ولن نسمح بأي ضربات لسيادة روسيا ولحق شعبنا في أن يكون سيد أرضه".
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية منها، يوم 19 سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد. 
وفي وقت سابق، اقترح بعض النواب إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بسبب تعديلات الدستور.

Advertisements
Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور