لماذا تأتي السيارات الكهربائية بدون فتيس



تتطور صناعة السيارات من يوم الي اخر واخر ما توصلت إليه كبرى شركات صناعة السيارات هي السيارات الكهربائية ، وكما نعلم أن السيارة الكهربائية لا تعتمد علي محركات الاحتراق الداخلي.





السيارات الكهربائية تستمد طاقتها من بطارية مثبتة في ارضية السياره و التي تقوم بدورها في إمداد السيارة بالقوة اللازمة ومما نعلم ان الفتيس يقوم بدورة ونقل الحركة من المحرك الي العجلات.







والسيارات الكهربائية لا تحتاج الي وجود فتيس فيها لان المحركات بالفعل تكون متصله علي الاطارات بشكل مباشر ولذلك تستغني عن وجود الفتيس في منظومة تشغيلها.







وتسعى شركات تصنيع السيارات التي تعمل بالنزين الي مواكبة التطور التقني وطرح سيارات تعمل بالنزين بدون مقبض للفتيس مثل هيونداي توسان ان لاين 2022 hyundai tucson n line بخيارات بين محرك الديزل سعة 1600 سي سي بقوة 136 حصان، ومحرك هايبرد بقوة 265 حصان، ونظام تعليق بتحكم إلكتروني ستتوفر الكروس أوفر الرياضية بسقف أسود فانتوم و جائت بأزرار لناقل الحركة بدلا من الفتيس التقليدي لمواكبة تطور السيارات الكهربائية .







ليست توسان فقط التي تعمل بالنزين و بدون مقبض فتيس بل نيسان قشقاي أيضًا أتي نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 بأحدث من تكنولوجيا مقارنة بالسابق وتشمل التحديثات إضافة شاشة عدادات 12.3 انتش مع شاشة 9 انش تاتش للنظام الترفيهي.

