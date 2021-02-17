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أخبار العالم

لمواجهة تحورات كورونا.. المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن خطة للتزود بالجيل الثاني من اللقاحات لمواجهة تحورات كورونا.

وأشارت المفوضية الاوروبية إلى أن اللقاحات أثبتت قدرا من الفعالية ضد سلالات كورونا المتحورة
 
وأضافت المفوضية أنه تم توزيع 170 مليون لقاح ضد كورونا حول العالم.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم الاتفاق مع شركة موديرنا على 300 مليون جرعة لقاح إضافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، أنها وافقت على توفير 200 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى المفوضية الأوروبية، التي لديها أيضًا خيار طلب 100 مليون جرعة أخرى.

وترفع الاتفاقية الحالية العدد الإجمالي للقاحات التي من المقرر أن توفرها فايزر-بيونتيك إلى 500 مليون جرعة ، مع إمكانية زيادتها إلى 600 مليون. 

وقالت شركة بيونتيك في ديسمبر أن الجهد المشترك مع شركة فايزر  يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021 ، لكن يوم الأربعاء أعلنت الشركة أنها زادت قدرتها التصنيعية إلى ملياري جرعة هذا العام.
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