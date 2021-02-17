جنايات المنيا تُحيل طالبا للمفتي في قضية قتل سيدة مغاغة

احالت محكمة جنايات المنيا ، أوراق القضية رقم 36868 لسنه 2019 جنايات، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها «ع ا ا – 19 سنة» مقيم بمدينة مغاغة، إلى المفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، في إعدام المتهم شنقا، لاتهامه بقتل ربة منزل والشروع في قتل 2 آخرين عام 2019 .

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وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفى هارون، جلسة 20 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

يذكر ان المستشار أبوالوفا عيسى، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهم إلى المحاكمة الجنايات بتهمة قتل «س. ع. ا، ربة منزل» طعنا بالسكين، والشروع في قتل كل من «ا. ف. ص – طالب» و«س. ع .ا – ربة منزل»، بسبب خلافات بينهما.



