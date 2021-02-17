باريس سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي.. وليفربول وريال مدريد أبرز المهتمين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد مبلغ 200 مليون يورو؛ من أجل التخلي عن لاعبه كيليان مبابي.





وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت طلب 200 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على مبابي، وذلك حال رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الصيف المقبل.





جدير بالذكر أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.





وأكدت الصحيفة بأن هناك 4 فرق فقط سترحب بالتعاقد مع مبابي، وهي ريال مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي، وإن كان ذلك الأخير لا يمكنه الدخول في المفاوضات مع الفريق الباريسي إلا بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب ما أشارت " لو باريزيان".





وظهر مبابي بأداء رائع في مباراة أمس التي جمعت فريقه ببرشلونة في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف دفعة واحدة.



