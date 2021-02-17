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أخبار العالم

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:07 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق؛ يمثل خطورة على السودان.

وحذرت وزيرة الخارجية السودانية، خلال لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، من أن ملء وتشغيل سد النهضة، يجب أن يسبقه اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفقًا لصحيفة "السوداني".

وفيما يخص الأزمة الحدودية، أشارت الوزيرة السودانية إلى أن ادعاءات إثيوبيا بشأن توغل الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.

من جهته، أكد قطان أن الهدف الرئيسي من زيارته هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة بينهما في شتى المجالات وأهمها الاقتصاد والاستثمار.

ونوه قطان إلى موقف السودان الداعم للتحالف الإسلامي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية، مؤكدًا سعي بلاده إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
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