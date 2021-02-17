وكيل التضامن بالغربية : خطة لدعم أسر قري مركز زفتي الأكثر احتياجا

أكدت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن مديرية التضامن وضعت خطة عمل للتحرك خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة.









وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والقوافل الاجتماعية، بدءا من الأسبوع المقبل بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.



