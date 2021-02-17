وكيل التضامن بالغربية : خطة لدعم أسر قري مركز زفتي الأكثر احتياجا

أكدت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن مديرية التضامن وضعت خطة عمل للتحرك خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والقوافل الاجتماعية، بدءا من الأسبوع المقبل بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.
جدير بالذكر أن محافظ الغربية، وجه بتنظيم قوافل متخصصة لأهالي قري مركز زفتي وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل لهم، وستجرى عمليات تطوير قرى زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وذلك بمشاركة ١٣٠ معدة تشمل (حفارات، لوادر، معدات ثقيلة وخفيفة، أوناش، جليدرات، جرارات)، وسوف تستخدم تلك المعدات لتطوير ٥٤ قرية و ٨٨ تابع بمركز زفتى من خلال تنفيذ ٨٣٤ مشروع بتكلفة متوقعة ٤.٤ مليار جنيه، وذلك لخدمة ٥٩٩ ألف مواطن.