سمية الخشاب تستعرض جمالها أمام فراري حمراء .. شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورًا جديدة، من احتفالها بمناسبة عيد الحب بطريقتها الخاصة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بملابس سوداء من أمام سيارة فراري حمراء اللون، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا عن جمالها وأناقتها.

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.