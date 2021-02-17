مستشار ترامب: الرئيس السابق يعاني من مرض نادر.. تفاصيل

كشف المنتج التلفزيوني الأمريكي المخضرم، إيرا روزين، أن الخبير الاستراتيجي السابق بالبيت الأبيض، ستيف بانون، يعتقد أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يعاني من الخرف في مراحله المبكرة.





وفي حديث لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، سأل المذيع الأمريكي، مايكل إيزيكوف، روزين عن علاقته ببانون، ليرد روزين قائلًا: "ستيف متحدث كبير، وثرثار كبير أيضًا.. لقد أصبح مصدرًا لكثيرًا من الإعلاميين في واشنطن".





وأوضح روزين أن بانون الذي كان مستشارًا لترامب، ويعتقد أن الأخير يعاني من الخرف في مراحله المبكرة، لافتًا إلى أنه كان هناك احتمالات حقيقية بإقالة الرئيس السابق بموجب التعجيل الخامس والعشرين، بناء على أن الرئيس لم يعد قادرًا عقليًا على تحمل مسؤولياته.





ونوه روزين إلى أن بانون خلال فترة عمله الأخيرة مع ترامب كان غريب الأطوار حتى جاء إليه في إحدى المرات وقال إليه: "الناس في البيت الأبيض يقولون لي إنك ستضاجعني"، ليرد عليه ستيف قائلًا: "ستيف أنا لن أمارس ... معك".





وكان بانون فٌصل من منصبه كخبير استراتيجي في البيت الأبيض في أغسطس عام 2017، كما أصدر ترامب عفوًا رئاسيًا عنه بشأن تهم الاحتيال الموجهة له حيال جمع التبرعات لبناء جدار الحدود مع المكسيك.