الأرصاد تحذر من أمطار ونشاط للرياح خلال الساعات المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ان ، فرص سقوط الامطار غدا ستكون متوسطة في مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري وسيكون هناك نشاط للرياح خلال الساعات القادمة.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية تين أن أمس واليوم شهد الإنقلاب بالأحوال الجوية وكان هناك سقوط للأمطار على عدد من مناطق الجمهورية.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد ان الاحوال الجوية ستبدأ في الهدوء من غدٍ وسترتفع درجات الحرارة مقارنة باليوم وامس ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدا 16 درجة مئوية.



