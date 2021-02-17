مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

تنافس العلامة التجارية لشركة اوبل داخل أسواق السيارت العالمية والمصرية، بالعديد من الاصدارات، مثل كروس لاند، و قرينتها من نفس الفئة جراند لاند، والايقونة انسجنيا، والطراز الشهير الذي ينتمي إلى فئة السيدان اوبل استرا، و الذي يأتي بفئة واحدة حاملًا معه العديد من المواصفات الفنية و التقنية والتي تنوعت من ناحية الرفاهية و التحكم ووسائل الأمان.
وتأتي السيارة بقياسات هيكيلية بنسبة طول بلغت 4658 مم ، وعرض 1814 مم ، وبإرتفاع 1500 مم ، و مساحة تخزين تسع إلى 460 لترًا، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و مثبت سرعة، ومقود حركة مزود بانظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط 7 بوصة، و نظام ترفيهي و مدخل USB وعدد 6 مكبرات صوت.
تضم اوبل استرا 2021 منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ABS، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، بالاضافة إلى نظام مساعدة صعود المرتفعات، مريات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.
تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي و تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 140 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/ متر، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
تتسارع اوبل استرا من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل استرا 2021 نحو 320 الف جنيه.