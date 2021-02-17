مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

لسيارت العالمية والمصرية، بالعديد من الاصدارات ، مثل كروس لاند ، و قرينتها من نفس الفئة جراند لاند، والايقونة انسجنيا، والطراز الشهير الذي ينتمي إلى فئة السيدان اوبل استرا، و الذي يأتي بفئة واحدة حاملًا معه العديد من المواصفات الفنية و التقنية والتي تنوعت من ناحية الرفاهية و التحكم ووسائل الأمان. تنافس العلامة التجارية لشركة اوبل داخل أسواق ا





وتأتي السيارة بقياسات هيكيلية بنسبة طول بلغت 4658 مم ، وعرض 1814 مم ، وبإرتفاع 1500 مم ، و مساحة تخزين تسع إلى 460 لترًا، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و مثبت سرعة، ومقود حركة مزود بانظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط 7 بوصة، و نظام ترفيهي و مدخل USB وعدد 6 مكبرات صوت.





تضم اوبل استرا 2021 منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ABS، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، بالاضافة إلى نظام مساعدة صعود المرتفعات، مريات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي و تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 140 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/ متر، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





تتسارع اوبل استرا من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.







