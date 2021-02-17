ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:29 م
سيراميكا
سيراميكا
Advertisements
عمرو ابوبكر
تعرض فريق سيراميكا كليوباترا الى ظلم تحكيمي في مواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز. 

تدخل مدافع الاتحاد السكندري على أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا في الدقاق الأخيرة من المباراة داخل منطقة الجزاء، وطالب الجهاز الفني لفريق كليوباترا بالعودة الى خاصية الـ VAR وبالفعل عاد حكم المباراة ولكن لم يحتسبها شيئًا على الرغم من تدخل لاعب الاتحاد بقوة على قدم ريان. 

سيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

بدا اللقاء بضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا لاحراز هدف التقدم وتمكن محمد صبحي حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي للهجمات.

وفي الدقيقة " 28، أحرز كريم الديب هدف تقدم الاتحاد السكندري في شباك سيراميكا كليوباترا .

وتمكن شريف  دابو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 72"، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر.

وتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد "20"، نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-
محمد صبحى – داميون لوى – محمود رزق -  السيد سالم – كريم يحيى – مروان عطية – خالد الغندور – أحمد مانجا – رزاق سيسيه – روماريو.


وفى البدلاء صبحى سليمان – فوزى الحناوى -  ايمانويل أوكوى – هشام صلاح –  مروان النجار – محمد الصباحى - خالد قمر – أحمد راشد – عبد الغنى محمد.

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

الدوري الممتاز.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان

مرور 20 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يضغط بشراسة لهز الشباك الأسوانية

محمد إبراهيم يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان.. فيديو

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

ساعات الرعب والقلق.. التفاصيل الكاملة لـ حادث عمرو أديب وتهشم سيارته

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

الأرصاد تحذر من أمطار ونشاط للرياح خلال الساعات المقبلة.. فيديو

Advertisements

النيابة العامة تصف ضياع الكئوس من اتحاد الكرة بالخطأ في محضر الجرد

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

غياب فرجاني ساسي وبن شرقي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

لا تقبل المجاملة.. أول رد رسمي من أون تايم سبورت على الإساءة لـ الإسماعيلي

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

من جديد.. غزل المحلة يحصد 3 نقاط بهزيمة الإنتاج الحربي 1- صفر

باريس سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي.. وليفربول وريال مدريد أبرز المهتمين

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة