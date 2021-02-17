سقوط أجزاء من عقار في حي وسط الإسكندرية

شهد حي وسط الإسكندرية ، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أجزاء من عقار كائن بـ 15 شارع البصري من الجواهر، الذي يقع في نطاق الحي، دون حدوث اصابات او خسائر في الأرواح.





البداية، عندما ورد بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ15 شارع البصري ، من الجواهر ، دون حدوث اصابات او خسائر في الأرواح.









ووجه اللواء علاء يوسف ، رئيس حي وسط ، مدير إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المتابعة بالحي، إلى موقع العقار .











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وأضاف البيان الصادر عن الحي، أنه بعد المعاينة اتضح سقوط جزء من سور السطح، دون وقوع اصابات، من العقار المذكور.









كما اتضح بالكشف؛ ان العقار صادر له قرار الترميم رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ .وبناء عليه وجه رئيس الحي بمعاينة سطح وسلامة العقار ، وإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حماية للمارة؛ بالاضافة الي سرعة رفع الرديم من الشارع لفتحه.









